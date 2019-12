Quando saranno annunciati i giochi PS Plus gratis di gennaio 2020 per PS4?

Dopo aver ipotizzato i giochi PlayStation Plus di gennaio 2020 è tempo di capire quando verranno rivelati. Facile, direte voi, l'ultimo mercoledì del mese... è vero, se non fosse che a dicembre potremmo assistere ad un annuncio anticipato rispetto al solito.

Il motivo è ovviamente dato dalle festività natalizie: l'ultimo mercoledì di dicembre è proprio il giorno di Natale e con ogni probabilità Sony non annuncerà i giochi PlayStation Plus di gennaio 2020 il 25 dicembre. Si potrebbe pensare ad un annuncio posticipato al mercoledì successivo ma anche questa ipotesi è da scartare, considerando che il giorno in questione cade il primo gennaio.

Cosa succederà dunque? Sony anticiperà l'annuncio rivelando i nuovi giochi PS4 per gli abbonati Plus entro la fine di questa settimana, o al più tardi lunedì 23 dicembre? La prima teoria è forse quella più probabile con l'annuncio previsto entro venerdì 20 dicembre, data ideale di chiusura degli uffici di comunicazione per le vacanze di Natale.

I giochi PS Plus gratis sarebbero poi disponibili dal 7 gennaio, ovvero il primo martedì del mese come da tradizione. Si tratta in ogni caso solamente di speculazioni prive di conferma. E voi cosa ne pensate? Quando potrebbe arrivare l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di gennaio 2020?