Quando aprono i preordini di Nintendo Switch OLED Zelda Edition?

Nintendo annunciato la data di uscita di Nintendo Switch OLED Limited Edition x The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, edizione speciale della console a tiratura limitata con grafiche personalizzate e dedicate alla nuova avventura di Link. Ma quando aprono i preordini?

Al momento sappiamo che Nintendo Switch OLED Zelda Edition esce il 28 aprile in tutto il mondo al prezzo di 359.99 dollari negli Stati Uniti, il prezzo in Euro per l'Europa invece non è ancora stato confermato.

Per quanto riguarda l'apertura dei preordini, al momento è possibile solo registrare il proprio interesse su My Nintendo Store: "Registra il tuo interesse per Nintendo Switch Modello OLED edizione speciale The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e accessori" è quanto si legge sullo store, se siete interessati quindi potete lasciare il vostro indirizzo email per ricevere tutte le informazioni sulla vendita e l'apertura dei preordini.

Idealmente i preorder potrebbero aprire già nelle prossime ore o comunque entro la fine del mese di marzo, oltre alla console arriveranno anche alcuni accessori come il Pro Controller e un set di custodie personalizzate con loghi e grafiche di The Legend of Zelda. Siete curiosi e non resistete? Ecco l'unboxing di Nintendo Switch OLED The Legend of Zeld Edition.