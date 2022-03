Quando aprono i preordini di Pokemon Scarlatto e Violetto?

Dopo l'annuncio del 27 febbraio, di Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto si sono perse le tracce, in molti si aspettavano l'apertura dei preordini in occasione del Pokemon Day ma così non è stato, almeno per quanto riguarda il nostro paese.

I preordini di Pokemon Scarlatto e Violetto sono stati aperti brevemente in USA su Amazon, Best Buy, GameStop e Walmart e in Gran Bretagna da GAME e ShopTop, le scorte però sono durate pochissimo e al momento in cui scriviamo entrambi i giochi risultano "out of stock" e "temporaneamente non disponibili."

Ad oggi, nessun rivenditore italiano (nemmeno Amazon o il Nintendo eShop) hanno aperto i preordini per i due giochi, la campagna marketing non è ancora iniziata e Nintendo non ha svelato prezzi, edizioni, bonus preordine e data di lancio, dettagli che scopriremo presumibilmente nel corso dell'estate o in tarda primavera. Il debutto dei due nuovi giochi della serie è previsto genericamente entro la fine del 2022, con ogni probabilità Pokemon Violetto e Scarlatto arriveranno a novembre come da tradizione per le uscite della serie Pokemon.

Nel frattempo, ecco tutti i Pokemon di Scarlatto e Violetto confermato, tra questi rientrano anche i nuovi Pokemon Starter di nona generazione: Spirigatito, Fuecoco e Quaxly, rispettivamente di tipo, Erba, Fuoco e Acqua.