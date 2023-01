Ma allora, quando arriva l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di febbraio?

Come vi avevamo anticipato, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di febbraio non è arrivato il 25 gennaio, a causa di esigenze di calendario il reveal dei giochi PlayStation Plus Essentials slitta di qualche giorno: ecco la nuova data da segnare sul calendario.

Quando verranno annunciati i giochi PlayStation Plus di febbraio 2023? La data da non dimenticare è quella di mercoledì 1 febbraio alle 17:30 ora italiana, i nuovi giochi saranno poi disponibili a partire da martedì 7 febbraio, ovvero il primo martedì del mese.

Con l'annuncio programmato per il primo febbraio, l'attesa tra annuncio ed effettiva disponibilità è dunque di una settimana, per questo l'appuntamento con la comunicazione prevista per l'ultimo mercoledì del mese è saltato, altrimenti i giocatori avrebbero dovuto attendere due settimane prima di poter aggiungere i giochi gratis PlayStation Plus di febbraio alla propria libreria PS4 e PS5.

In questi giorni, gli abbonati PlayStation Plus Premium possono provare nuovi giochi come The Last of Us Parte 1 e Gotham Knights, entrambi disponibili con una demo giocabile di durata ridotta (60 o 120 minuti), inoltre vi segnaliamo anche i bonus PlayStation Plus di gennaio, oggetti in-game e pacchetti per popolari giochi free to play come Genshin Impact e Yu-Gi-Oh Master Duel.