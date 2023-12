Quando esce Hellblade 2? Emerge una presunta data d'uscita

Dopo un lungo periodo di assenza, Hellblade 2 è tornato a mostrarsi ai Game Awards 2023 offrendo anche chiari stralci di gameplay ai fan. Tuttavia durante la serata non è stata rivelata una precisa data d'uscita per il titolo targato Ninja Theory, previsto per il 2024. Ma potrebbe già esserci una potenziale data.

Stando a quanto rivelato dallo youtuber Colt Eastwood, Senua's Saga Hellblade II potrebbe fare il suo esordio su PC, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass il 21 maggio 2024, che il prossimo anno cade di martedì. Si tratta di una data plausibile per la pubblicazione di un gioco di tale portata, tuttavia per il momento è bene sottolineare che si resta nell'ambito delle speculazioni dato che né Microsoft, né Ninja Theory hanno al momento fornito dettagli più chiari sul periodo di lancio dell'atteso seguito di Hellblade Senua's Sacrifice.

Tutto quello che sappiamo con certezza è che il nuovo Hellblade arriverà nel corso del nuovo anno ed è atteso come uno dei titoli di punta Microsoft per il 2024. Annunciato in occasione dei The Game Awads 2019, se tutto va per il verso giusto lo sviluppo dell'opera si sta avvicinando alle sue battute finali e presto dovremmo scoprirne la data d'uscita definitiva. Ricordiamo intanto che Hellblade 2 è stato classificato 18+ dalla rating board australiana.