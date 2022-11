Quando arriva il PvE in Overwatch 2? Aggiornamenti da Blizzard

Blizzard Entertainment si prepara al reveal completo di Ramattra di Overwatch 2, ma i fan attendono in particolare di conoscere novità su quando verrà implementato il PvE all'interno del nuovo episodio del celebre hero shooter.

A quanto pare, però, i giocatori dovranno attendere ancora un po' prima di ricevere aggiornamenti concreti sulla desiderata feature: rispondendo ad un fan su Twitter, infatti, l'executive producer Jared Neuss ha infatti spiegato come il team di sviluppo sia attualmente del tutto impegnato sul preparare al meglio la Stagione 2 di Overwatch 2, e che pertanto non verranno condivisi dettagli a stretto giro sul PvE.

"Saremo super concentrati sulla Stagione 2 per quanto riguarda gli aspetti temporalmente più vicini. Parleremo del PvE e di altre feature fortemente attese in futuro, ma dovrete aspettare un po'. So che non è una risposta super soddisfacente, ma onestamente non posso dire di più", queste le parole di Neuss su Twitter. Il PvE è nei programmi di Blizzard, ma per adesso le priorità sono concentrate su altre novità molto più vicine alla pubblicazione, come per l'appunto l'inizio della Stagione 2 fissato per il 6 dicembre 2022.

In attesa di aggiornamenti più corposi da parte degli sviluppatori, è stato intanto confermato che Overwatch 2 registrerà le chat vocali per combattere i comportamenti tossici, feature per il momento attiva solo su PC in alcune regioni specifiche.