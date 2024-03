Quando arrivano i mech in Helldivers 2? Forse ci siamo quasi

Attraverso alcuni video leak emersi in rete negli scorsi giorni hanno anticipato che i mech pilotabili stanno per arrivare su Helldivers 2, sebbene per adesso non ci sono comunicazioni ufficiali in merito a quando saranno effettivamente disponibili all'interno del gioco. Ma forse i fan dovranno aspettare ancora per poco.

Stando infatti a quanto comunicato da uno sviluppatore di Arrowhead Game Studios nel canale Discord ufficiale di Helldivers II, "i mech sono già pronti da un pezzo" e dunque ciò significa che la loro implementazione all'interno dell'apprezzato TPS multiplayer prodotto da Sony potrebbe avvenire da un momento all'altro. Il membro dello studio non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli in più sulla questione, limitandosi semplicemente a confermare che la loro programmazione è già stata completata qualche tempo fa.

Stando a quanto intravisto nel video leak comparso in popolari forum internazionali come Reddit (che però ha ora rimosso il filmato), i mech corazzati non sembrano essere il massimo in termini di manovrabilità ma compensano la loro lentezza con una notevole potenza di fuoco in grado di mettere in crisi anche interi gruppi di nemici. A questo punto non resta che ricevere maggiori dettagli ufficiali da parte di Arrowhead Game Studios, soprattutto per quanto riguarda il loro arrivo all'interno del gioco.

Nel frattempo Helldivers 2 continua a migliorarsi tramite patch pubblicate con ritmo regolare, con l'ultimo aggiornamento che ha velocizzato il login su PlayStation 5 oltre a risolvere alcuni bug e glitch.