Quando sono arrivati i videogiochi e le carte Pokémon in Italia?

Nel 2021 i Pokemon hanno festeggiato il venticinquesimo anniversario e nel 2022 Game Freak si appresta a lanciare lo spin-off Leggende Pokemon Arceus, oltre probabilmente ad altri giochi della serie in arrivo nei prossimi mesi. Ma quando sono arrivati i Pokemon in Italia?

Se in Giappone Pokemon Rosso e Verde sono usciti nel febbraio del 1996, in Italia il debutto dei Pokemon risale ai primissimi mesi del 2000, con una operazione congiunta tra febbraio e aprile dello stesso anno abbiamo assistito all'arrivo di Pokemon Rosso e Blu (Pokemon Verde è rimasto confinato al solo Giappone, come sappiamo, mentre Pokemon Giallo è uscito nell'estate del 2000) insieme alla serie anime su Italia, alle carte collezionabili di Wizards of the Coast, alle figurine Panini, le carte Topps e ovviamente i giocattoli targati Giochi Preziosi.

Dal 1996 alla fine del 1999 i Pokemon hanno invaso prima il Giappone e dopo gli Stati Uniti per arrivare poi nel 2000 anche in Europa e in Italia con una campagna promozionale in grande stile, il resto come si suol dire è storia e nel giro di pochissime settimane la Pokemon Mania ha conquistato anche il nostro paese al grido di "Acchiappali Tutti!" con l'anime seguito da milioni di persone ed i videogiochi sempre più presenti sui Game Boy dei giovani ragazzi italiani.