Quando arriverà Genshin Impact in italiano? La data di uscita della traduzione ITA

Abbiamo dovuto attendere a lungo ma finalmente i tempi sono maturi, l'italiano sta per arrivare in Genshin Impact, il celebre gioco multiplayer online riceverà la traduzione in italiano prima della fine del 2022, ecco la data precisa.

Fortunatamente l'attesa non sarà troppo lunga, Genshin Impact riceverà la traduzione in italiano (solo sottotitoli e menu, il doppiaggio audio non è previsto) con la patch 3.3 in uscita a dicembre 2022. Gli sviluppatori non hanno ancora comunicato il giorno esatto di pubblicazione di questo aggiornamento ma sappiamo già che l'update arriverà a dicembre e dunque prima della fine dell'anno, sicuramente una bella notizia per chi sta aspettando Genshin Impact in italiano.

Per saperne di più vi riportiamo su queste pagine un ricco elenco delle novità della patch 3.2 di Genshin Impact, in uscita il 2 novembre 2022 su PlayStation, Nintendo Switch, iPhone/iPad e dispositivi Android. Su Everyeye.it trovate i codici di ottobre 2022 per 300 Primogems gratis in Genshin Impact, un bel regalo per tutti i giocatori, vi consigliamo di riscattare i codici prima che questi scadano.

Genshin Impact ha riscosso un notevole successo di pubblico in questi anni e l'arrivo della localizzazione in italiano permetterà ad una nuova fascia di utenza di avvicinarsi al gioco senza l'ostacolo della barriera linguistica.