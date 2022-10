Quando è il Black Friday 2022 e quanto dura? La data del prossimo Black Friday

Anche quest'anno torna il Black Friday con tante offerte e sconti per chi vuole risparmiare sugli acquisti e magari portarsi avanti con i regali di Natale, certi di approfittare delle migliori occasioni di risparmio. Quando inizia il Black Friday 2022 e quanto dura?

Quando inizia il Black Friday 2022: la data

Il Black Friday 2022 è venerdì 25 novembre ma come di consueto le offerte inizieranno qualche giorno prima, la data che ci interessa maggiormente è quella di lunedì 21 novembre, giorno che darà il via alla settimana del Black Friday, anche se alcuni rivenditori potrebbero partire con le prime offerte già a metà novembre.

Quanto dura il Black Friday 2022

Il Black Friday 2022 inizia il 25 novembre ma l'evento proseguirà anche nel fine settimana di sabato del 26 e domenica 27 novembre (Black Weekend) e finirà lunedì 28 novembre con il Cyber Monday.

Migliori offerte Black Friday 2022

Come fare per non perdere le migliori offerte del Black Friday? Il consiglio è quello di seguire il canale Telegram sconti e offerte Everyeye, ogni giorno pubblichiamo offerte su videogiochi, console, televisori e monitor, PC gaming e accessori, smartphone, tablet, senza dimenticare elettrodomestici e prodotti per la cura della casa e della persona, oltre a tanti altri articoli come giocattoli, LEGO, Funko Pop! e film Blu-Ray.

Iscriviti al canale Telegram Offerte Everyeye

La pagina offerte Black Friday 2022 presenta tutte le offerte in ordine cronologico inoltre non dimenticate di seguire Everyeye.it su Facebook e Instagram, quotidianamente rilanciamo le offerte più interessanti del Black Friday, Black Weekend e Cyber Monday.