Quando è il Black Friday GameStop? Sconti e offerte per il Venerdì Nero

Tra i tanti negozi che aderiscono al Black Friday 2021 troviamo anche GameStop, la celebre catene di videogiochi, accessori e gadget che presenterà una serie di offerte e tante promozioni per il Venerdì Nero di fine novembre.

Quando è il Black Friday GameStop? La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 26 novembre, le offerte continueranno poi anche durante il Black Weekend del 27 e 28 novembre e termineranno con il Cyber Monday del 29 novembre.



Il volantino GameStop di novembre (disponibile dal 4 novembre) potrebbe fornirci un primo assaggio delle offerte del Black Friday, è certamente probabile che i primi sconti possano andare online prima della data indicata. Ma quali offerte ci saranno per il Black Friday GameStop? Chiaramente sono tanti i prodotti oggetto di sconti e promozioni, dalle console ai videogiochi, passando per giochi da tavolo e di carte, il merchandising di cartoni animati, anime e fumetti, serie TV, film e videogiochi, passando per gli imperdibili Funko Pop! gli accessori per migliorare la propria esperienza di gioco ed i contenuti digitali.



E ovviamente ci saranno sconti su magliette, cappellini, tazze, portachiavi e gadget di ogni genere sui personaggi ed i brand più popolari e amati. Ricordatevi che per fare acquisti sul sito di GameStop è necessario registrarsi al programma GS+, in caso contrario non sarà possibile acquistare sull'eCommerce online della catena.