Quando è il Black Friday LEGO con sconti e offerte per risparmiare?

Non è Black Friday senza i tradizionali sconti e offerte LEGO: la casa danese propone numerosi set in vendita a prezzo ridotto per il Black Friday, Black Weekend e per il Cyber Monday. Ecco le date da segnare sul calendario.

Quando è il Black Friday LEGO

Il Black Friday LEGO è il 24 novembre 2023, LEGO invita a visitare il sito web dal 24 al 27 novembre per "nuovi set, offerte speciali e premi per i membri del programma Insiders", oltre alle offerte del Black Friday infatti ci saranno sconti per tutto il Black Weekend (25 e 26 novembre) e promo per il giorno del Cyber Monday, che quest'anno cade lunedì 27 novembre.

Per gli iscritti LEGO Insiders sono previsti due giorni di offerte speciali riservate ai soci e omaggi esclusivi, nelle date del 18 e 19 novembre 2023 per un ricco evento denominato Weekend Insiders. Non ci sono ancora notizie sui set in offerta, ma a tal proposito LEGO fa sapere che "il Black Friday LEGO non riguarda solo le offerte. E' il momento perfetto per acquistare un regalo LEGO prima della grande corsa al Natale."

Dunque non vi resta che segnarvi le date del Black Friday LEGO sul calendario, dal 24 al 27 ottobre per tutti e 18 e 19 novembre per le offerte esclusive per i soci LEGO Insiders.