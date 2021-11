Quando è il Black Friday LEGO? Set a prezzi scontati, ecco le date

Quando è il Black Friday LEGO? Dove trovare LEGO a prezzo scontati? Il Venerdì Nero coinvolgerà ovviamente anche le celebri costruzioni danesi e gli appassionati sperano di trovare i set più ambiti a prezzo ridotto in occasione del Black Friday 2021.

Il Black Friday LEGO si terrà ovviamente a novembre e la compagnia ha già annunciato un Fine Settimana VIP nel weekend del 20 e 21 novembre, la prima cosa da fare dunque è registrarsi al programma LEGO VIP e accettare la ricezione di email promozionali così da essere sempre aggiornati su sconti e offerte.

Al momento LEGO non ha annunciato offerte specifiche ma solitamente durante i Fine Settimana VIP i clienti ricevono un set omaggio sul LEGO Store a fronte di una spesa minima, spesso si tratta di confezioni esclusiva o tiratura limitata, ovviamente non mancheranno anche gli sconti sui set LEGO.

Anche altri rivenditori come Amazon e Gamelife proporranno sconti sui LEGO per il Black Friday e questa potrebbe essere una buona occasione per fare scorta di nuovi set per i regali di Natale, da LEGO Star Wars a LEGO Super Mario, senza dimenticare le confezioni dedicate ai supereroi Marvel e DC, l'amatissima linea City e LEGO Friends, oltre ai set per collezionisti e la linea LEGO Technic dedicata ai costruttori più esperti.