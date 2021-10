Quando calerà il prezzo della PlayStation 5?

PlayStation 5 si appresta a festeggiare il suo primo compleanno, a novembre cade il primo anniversario della console Sony, sono in molti a chiedersi se per questa ricorrenza la compagnia giapponese abbasserà il prezzo di PS5 e PS5 Digital. E' difficile però aspettarsi novità in tal senso nel brevissimo periodo.

Come abbiamo già visto nel nostro approfondimento su quanto costerà la PS5 al Black Friday, al momento è davvero dura ipotizzare price cut (temporanei o definitivi) per PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition. La console sta vendendo bene in tutto il mondo nonostante le scorte limitatissime e la domanda da parte dei consumatori si mantiene su livelli elevati, un taglio di prezzo in questo momento non è necessario e nemmeno giustificato.

Possiamo aspettarci bundle PS5 in promozione per il Black Friday, magari pacchetti composti da console, uno o più giochi e almeno un accessorio, mentre per un taglio di prezzo vero e proprio sarà necessario attendere ancora.

Chiaramente non è semplice stimare una tempistica, un primo price cut potrebbe avere luogo nel 2023, a tre anni dal lancio della piattaforma, ma tutto dipenderà da come andranno le vendite nel corso del 2022. Il prezzo di PS5 è fissato a 499.99 euro mentre la PS5 Digital Edition costa 399,99 euro.