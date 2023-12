Quando Capcom e Nintendo si strinsero la mano: ma che fallimento!

C'è stato un tempo in cui sembrava che Nintendo e Capcom fossero pronte a fare grandi cose assieme, con progetti in esclusiva per GameCube che avrebbero reso la console cubica assolutamente imperdibile agli occhi del pubblico grazie a killer application dalla qualità eccezionale. I fatti, tuttavia, si riveleranno ben diversi.

Siamo nei primi anni 2000: la Grande N ha lanciato il GameCube in Giappone e Stati Uniti negli ultimi mesi del 2001, con successiva distribuzione in Europa nella primavera dell'anno successivo. Per non ripetere gli errori commessi con il Nintendo 64, pieno di esclusive first-party ma poco supportato dalle terze parti, la casa di Kyoto si muove sin da subito per rendere la sua nuova console più appetibile alle masse grazie a un supporto da parte degli sviluppatori molto più massiccio rispetto al passato. Capcom si pone da subito come una delle principali protagoniste della strategia Nintendo: nel corso del 2002 pubblica l'eccezionale remake del primo Resident Evil in esclusiva per il Cubo, seguito qualche mese dopo dal prequel Resident Evil Zero (arrivato in Europa nel 2003). Entrambi i giochi vengono considerati tra i migliori disponibili sulla piattaforma del colosso giapponese.

Tuttavia, il primo anno del GameCube non si rivela il successo sperato: la console vende meno di 5 milioni di copie e il gap con PlayStation 2 (che diverrà poi la console più venduta di sempre) sembra sempre più difficile da colmare. Nel tentativo di dare una grossa spinta commerciale al suo sistema, nel novembre del 2002 attraverso una conferenza stampa in Giappone, Nintendo annuncia a sorpresa una grossa collaborazione con la stessa Capcom per dare vita a una serie di ambiziose esclusive per GameCube. Nascono così i Capcom Five, cinque progetti che sulla carta avrebbero dovuto cambiare il corso della console: Viewtiful Joe, Dead Phoenix, Killer7, P.N. 03 e, per chiudere in bellezza, Resident Evil 4 pensato come esclusiva assoluta per la piattaforma cubica.

Tutti i progetti sarebbero stati sviluppati dal Capcom Production Studio 4 (con la sola eccezione di Killer7, realizzato da Grasshopper Manufacture) e supervisionati da Shinji Mikami in persona. Quello che però sembrava un nuovo, grande inizio per il GameCube si trasformò ben presto in un clamoroso insuccesso. Anzitutto Capcom USA rivelò che, dei cinque progetti in cantiere, soltanto Resident Evil 4 sarebbe uscito come esclusiva GameCube, laddove per gli altri giochi c'erano invece piani diversi e con un'esclusività solo temporale.

La situazione però peggiorò velocemente nel corso del tempo: Dead Phoenix venne infatti cancellato in corso d'opera, mentre P.N. 03, il primo dei cinque progetti a vedere la luce nel corso del 2003, ottenne un'accoglienza tiepida da parte della critica internazionale e venne sostanzialmente ignorato dal pubblico. Andò molto meglio a Viewtiful Joe, pubblicato sempre nel 2003 ed accolto con grande entusiasmo da critica e giocatori, tuttavia anche in questo caso l'opera Capcom non riuscì a raggiungere il successo commerciale.

I restanti titoli dei Capcom Five vedranno la luce nel 2005. Resident Evil 4 diventa uno dei migliori giochi di tutti i tempi rivoluzionando il genere dei survival horror, e di fatto si può considerare l'unico vero prodotto di successo dei Capcom Five. Killer7 invece non solo non otterrà grossi riscontri (pur divenendo negli anni un titolo di culto), ma verrà pubblicato direttamente multipiattaforma, con uscita contemporanea anche su PS2. La stessa sorte che toccò un anno prima anche a Viewtiful Joe, sbarcato sul monolite nero nel corso del 2004.

Nessuno dei Capcom Five si rivelò capace di cambiare le sorti commerciali del GameCube, nemmeno il clamoroso Resident Evil 4 che faticava a raggiungere le aspettative di Capcom. Forse fu proprio questo il motivo che spinse infine la casa di Osaka a portare anche l'avventura con protagonista Leon S. Kennedy su PS2 pochi mesi dopo l'esordio della versione originale, in modo così da massimizzare il più possibile i risultati economici del suo capolavoro. Negli anni a venire il quarto capitolo verrà riproposto su tantissime piattaforme diverse ricevendo anche un completo rifacimento nel 2023: la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake vi conferma che il classico Capcom è immenso ancora oggi anche in questa nuova veste.

Per quanto riguarda invece il progetto Capcom Five, a posteriori si può purtroppo considerare un fallimento per quelle che furono le originali premesse, ossia dare una grossa spinta al GameCube sul mercato. La console Nintendo venderà 21,4 milioni di unità nel corso del suo ciclo vitale, lontanissima dai risultati di PS2 ma dietro anche oltre 24 milioni di console piazzate dalla prima Xbox. Dei cinque titoli Capcom soltanto P.N. 03 resterà esclusiva per il Cubo, con gli altri tre arrivati infine su altre piattaforme nel giro di poco tempo. Dead Phoenix, come detto, non vedrà mai la luce in nessuna forma, svanendo nel nulla come nebbia al mattino.