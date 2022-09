Quando chiude Google Stadia? Ecco la data precisa

Era nell'aria da un po' di tempo ed in tanti lo avevano ipotizzato, alla fine i timori si sono concretizzati: Google Stadia chiude i battenti. La piattaforma in streaming di Google si prepara dunque a dire addio ai suoi giocatori dopo circa quattro anni di servizio.

A tal proposito, sappiamo già quando Google Stadia chiuderà i battenti a tutti gli effetti? Il colosso di Mountain View ha già confermato che la piattaforma cesserà di esistere a partire dal 18 gennaio 2023, giorno in cui non sarà più possibile accedere ai contenuti in cloud streaming disponibili. Fino ad allora, assicura il general manager e vicepresidente della divisione Stadia Phil Harrison, i giocatori potranno continuare ad utilizzare la loro libreria di titoli e sfruttare anche i vantaggi di Stadia Pro.

Harrison ha inoltre confermato i rimborsi per tutti gli acquisti effettuati tramite Stadia Store, legati sia ai singoli videogiochi che ai contenuti aggiuntivi, che potranno essere richiesti da chiunque: ecco a tal proposito alcuni dettagli su come chiedere il rimborso di controller e giochi Google Stadia. La piattaforma totalmente incentrata sul cloud streaming non ha avuto vita facile nel corso dei suoi quattro anni di esistenza, perdendo velocemente popolarità dopo l'iniziale interesse della community. Resta ora da capire come se Google vorrà continua a muoversi in ambito videoludico, magari attraverso nuovi progetti.