Quando il Diavolo ci mette lo zampino: DOOM Eternal è stato posticipato al 2020

Nonostante mancassero solo poche settimane all'uscita di DOOM Eternal, i vertici di id Software ci comunicano che la nuova avventura del Doom Slayer si farà attendere fino al prossimo anno.

"Nel corso dell'intera fase di sviluppo di DOOM Eternal, il nostro obiettivo è sempre stato quello di realizzare un videogioco che fosse in grado di superare le vostre aspettative sotto ogni punto di vista", esordisce il comunicato della software house texana che fissa al prossimo 20 marzo 2020 la nuova data di commercializzazione di DOOM Eternal su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. La versione Nintendo Switch, anch'essa attesa per il 22 novembre, è invece prevista per un generico metà 2020.

Secondo i rappresentanti degli sviluppatori statunitensi, questa dolorosa decisione è stata presa per consentire ai propri autori di operare gli ultimi accorgimenti necessari per migliorare l'esperienza grafica, ludica e narrativa prima del lancio del titolo.

In funzione dello slittamento della data di uscita di DOOM Eternal, gli autori di id Software ci informano che la modalità Invasione, che ci permetterà di entrare nella partita di un altro utente nei panni di un demone, sarà disponibile come update gratuito nel periodo immediatamente successivo al lancio. Gli utenti che hanno effettuato il preordine di Eternal potranno scaricare "gratuitamente" la remaster di DOOM 64 su tutte le piattaforme (Nintendo Switch inclusa) a partire dal 20 marzo del 2020.