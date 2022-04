Quando è stata disputata la prima gara di videogiochi della storia?

Prima dei moderni eSports, degli EVO, dei tornei di Quake, di Street Fighter II e dei Nintendo World Championship, la competizione nei videogiochi passava attraverso i record da battere sui cabinati. In tal senso, titoli come Asteroids, Pac-Man, Tetris e Space Invaders hanno sicuramente fatto scuola, ma qual è stata la prima competizione videoludica di sempre?

La prima gara di videogiochi in assoluto si è disputata alla Stanford University nel lontano 19 ottobre 1972, quando una ventina di studenti gareggiarono nella cosiddetta “Olimpiade intergalattica” sfidandosi su Spacewar. Il torneo, sponsorizzato in via ufficiale dalla celebre rivista Rolling Stone – che premiò il vincitore con un abbonamento annuale – si disputò su un vecchio modello di computer PDP-6 riadattato per l’occasione, così da permettere ai contendenti di sfidarsi in simultanea. Otto anni più tardi, grazie ad Atari, la competizione nei videogiochi raggiunse vette più elevate, arrivando a coinvolgere 10.000 giocatori in un singolo torneo del già citato Space Invaders.

