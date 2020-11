Quando doveva uscire Cyberpunk 2077?

L’ultima fatica dei ragazzi di CD Projekt Red è ormai quasi pronta per uscire finalmente sul mercato il prossimo 10 dicembre e far appassionare la moltitudine di giocatori che attendono spasmodicamente la nuova avventura cyberpunk dei creatori dell’acclamatissimo The Witcher 3.

Come molti di voi già sapranno Cyberpunk 2077 ha dovuto subire ben 3 diversi rinvii, che sono stati necessari al team di sviluppo per sistemare e limare la maggior parte dei difetti che il gioco, nonostante gli ormai parecchi anni di sviluppo, ancora si portava sulle spalle, parte dei quali furono evidenziati dal pubblico stesso, in seguito ai trailer diffusi dalla compagnia, oppure dalla critica specializzata, in occasione delle sessioni di prova organizzate nel corso dei mesi.

La data d’uscita definitiva del gioco, che è ora stata confermata ufficialmente in occasione dell’incontro con i finanziatori di CD Projekt Red, si è quindi decisamente allontanata da quanto era stato inizialmente previsto e comunicato dagli sviluppatori, che avevano inizialmente fissato la data di uscita al 16 aprile 2020, poi spostata al 17 settembre di quest’anno, poi nuovamente rinviata al 19 novembre e infine fissata all’attuale 10 dicembre, imprevisto che ha costretto il gioco ad accumulare un ritardo complessivo di quasi otto mesi, dovuto a problemi causati in parte anche dalla pandemia globale.