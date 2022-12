Quanto durerà lo show dei Game Awards 2022? Ci saranno meno giochi

In vista dell'atteso show dei Game Awards 2022, che si svolgerà nella notte tra l'8 e il 9 dicembre, Geoff Keighley ha amabilmente chiacchierato sul suo profilo Twitter personale svelando alcuni retroscena al riguardo. Tra le tante cose, ha anche fornito delle indicazioni sulla durata della trasmissione e imcontenuti presenti.

Il buon Keighley non ha offerto numeri precisi, ma ha chiaramente specificato che lo show di quest'anno sarà "significativamente più breve" di quelli che l'hanno preceduto. Tra pre-show ed evento principale, i Game Awards degli anni scorsi hanno raggiunto in scioltezza le tre ore e mezza di durata mettendo a dura prova la nostra resistenza, dal momento che a causa del fuso orario siamo costretti a rimanere svegli di notte. Quest'anno, a quanto pare, saremo dunque chiamati ad un tour de force meno impegnativo.

Keighley ha affermato d'aver preso in considerazione il feedback degli spettatori, che secondo lui hanno sempre discusso dell'eccessivo numero di premi e world premiere, decidendo infine di ridurre la durata dello show e di conseguenza il quantitativo di giochi da presentare. Il presentatore ci ha tuttavia invitati a non preoccuparci, perché non mancheranno "gli annunci davvero grossi" preparati da "grandi studi da tutto il mondo". Al riguardo ha aggiunto: "Ci sono alcuni giochi che speravo di poter vedere allo show da un certo numero di anni e che adesso sono finalmente pronti per mostrarsi agli spettatori dei Game Awards, dunque sono davvero molto felice di come sta venendo su lo show". In un'altra sede, più specificamente nel corso di un Reddit AMA, Keighley ha anticipato la presenza di circa 30-40 giochi ai Game Awards 2022, dunque un quantitativo ugualmente sostanzioso.

L'appuntamento con i Game Awards 2022 è fissato per le ore 1:30 di venerdì 9 dicembre. L'evento creato dagli organizzatori (cliccate sul link per aggiungerlo al vostro calendario) fissa alle ore 4:30 il termine dello show, dunque se togliamo il consueto pre-show di 30 minuti, possiamo ipotizzare una durata complessiva dell'evento principale tra le 2 ore e le 2 ore e mezza. Nell'attesa, consultate la lista delle nomination dei Game Awards 2022 e continuate a votare per il Player's Voice Award.