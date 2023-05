Quando esce AEW Fight Forever? Lo svela THQ Nordic con il nuovo trailer

Dopo aver ammirato in azione Bryan Danielson e Adam Page nel video di AEW Fight Forever, i ragazzi di AEW Games e Yuke's si riaffacciano sui social per svelare la data d'uscita del nuovo picchiaduro a tema All Elite Wrestling.

Protagonista del nuovo trailer datoci in pasto da THQ Nordic è Kenny "The Cleaner" Omega: il campione di AEW ci immerge nelle atmosfere esplosive del nuovo videogioco di wrestling di AEW Games promettendoci di farci vivere le emozioni delle lotte più spettacolari.

All'interno del ricco pacchetto contenutistico confezionato dal team Yuke's, d'altronde, troveranno spazio una modalità Carriera, tante opzioni di customizzazione, più di 40 armi e, logicamente, un ampio roster di lottatori AEW.

Non mancheranno all'appello nemmeno le sfide Singolo, Tag-Team, 3-Way, 4-Way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barber Wire Death e l'immancabile Multiplayer Online, dove poter sfoggiare i look estremi dei propri personaggi preferiti con l'aiuto di un profondo editor di abiti e aspetti, oltre a un sistema per personalizzare le mosse, i team, le arene e le animazioni delle entrate.

Il lancio di AEW Fight Forever è previsto per il 29 giugno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete approfondire ulteriormente la conoscenza di questo picchiaduro prima della sua commercializzazione su PC e console, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di AEW Fight Forever e il caos che regna sul ring.