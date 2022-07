Quando esce il nuovo aggiornamento di Genshin Impact? La data di Summer Fantasia

Siamo ormai nel pieno della stagione estiva e MiHoYo si prepara a lanciare il corposo aggiornamento 2.8 di Genshin Impact intitolato Summer Fantasia: ma quando esce il nuovo aggiornamento di Genshin Impact?

L'attesa per fortuna non sarà troppo lunga: Genshin Impact 2.8 Summer Fantasia esce il 13 luglio su tutte le piattaforme, l'orario di sblocco non è ancora stato reso noto ma sicuramente ne sapremo di più non appena ci avvicineremo ulteriormente al lancio.

L'update 2.8 di Genshin Impact include nuove zone del mondo di Teyvat come l'Arcipelago di Golden Apple in versione rinnovata e la skin di Fischl, eroe a Quattro Stelle. Debutta anche un nuovo personaggio, con la patch Summer Fantasia i giocatori di Genshin Impact si preparano a dare il benvenuto a Shikanoin Heizou insieme a Diluc e Kaedehara Kazuha, questi ultimi due protagonisti di nuove Side Quest.

Nel frattempo sono emersi i primi leak di Genshin Impact 3.0, Major Update in arrivo presumibilmente in autunno e che porterà una nuova ondata di contenuti tra cui personaggi, missioni e nuove zone da visitare. Lo sapevate? E' in corso il nuovo evento di Genshin Impact con Primogems in regalo come ricompensa, un buon modo per guadagnare Primogems a costo zero da spendere poi liberamente nel negozio in-game.