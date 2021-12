Quando esce Alan Wake 2, sarà esclusiva o uscirà su PS5, Xbox Series X/S e PC?

Sul palcoscenico dei Game Awards 2021 è successo l'impensabile: Alan Wake 2 è divenuto ufficialmente realtà a 11 anni dall'esordio del capitolo originale su Xbox 360. Dopo infiniti rumor, speranze ed illusioni, Remedy Entertainment ha finalmente alzato il sipario sul nuovo episodio sognato a lungo da tutti i fan della serie.

Ma quando esce Alan Wake 2? La cerimonia organizzata da Geoff Keighley ci ha permesso di scoprire anche una prima risposta al quesito: le nuove avventure dello scrittore omonimo sono attualmente previste per un generico 2023 e vedranno la luce solamente su next-gen, dunque su PS5, Xbox Series X/S e PC (via Epic Games Store). A differenza del predecessore, inoltre, il gioco sarà un vero e proprio survival horror, il primo sviluppato dall'apprezzato studio finlandese.

Ci sarà tuttavia da aspettare piuttosto a lungo, dato che l'uscita è ancora parecchio distante ed è ancora troppo prematuro parlare di una precisa data d'uscita. Ma già la conferma della sua esistenza è stata sufficiente per mandare in estasi i fan del predecessore, di recente uscito tra l'altro in edizione rimasterizzata su tutte le principali piattaforme in commercio. Remedy conferma inoltre che Alan Wake 2 sarà accessibile anche per chi non ha giocato il primo gioco.

Considerato però che mancano almeno 2 anni alla sua uscita sul mercato, giocare Alan Wake Remastered potrebbe essere intanto un buon modo per ingannare l'attesa.