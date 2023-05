Quando esce Alan Wake 2: è solo in formato digitale o anche su disco?

Durante il PlayStation Showcase, Remedy ha annunciato la data di uscita di Alan Wake 2, il nuovo gioco della casa di Control e Max Payne esce entro la fine del 2023, tuttavia bisogna aggiungere una precisazione sul modello di distribuzione scelto.

Alan Wake 2 esce il 17 ottobre 2023 su PC (via Epic Games Store) PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Remedy specifica però che il gioco sarà disponibile unicamente in formato digitale, a causa di una serie di motivazioni che la compagnia vuole sottolineare con un messaggio:

"Vi sono molti motivi per questo. Innanzitutto, un gran numero di giocatori è passato esclusivamente al formato digitale. Anche le console Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series S sono acquistabili in formato solo digitale. È una scelta comune pubblicare i giochi moderni in formato solo digitale."

Questa scelta è stata presa anche per mantenere più basso il prezzo del gioco, Alan Wake 2 costerà 59,99$/59,99€ su PlayStation 5 e Xbox Series X/S e 49,99$/49,99€ su PC. Remedy specifica che "non è attualmente in programma la realizzazione di Alan Wake 2 su disco."

Dunque non sembrano esserci possibilità di vedere una versione fisica del gioco, anche le edizioni speciali di Alan Wake II usciranno solamente in formato digitale. Cosa ne pensate di questa decisione di Remedy?