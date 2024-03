Quando esce Assassin's Creed Jade? Nuovi rumor suggeriscono il rinvio del gioco gratis

Il viaggio nell'antica Cina di Assassin's Creed Jade rischia di essere rimandato: a suggerirlo sono le fonti anonime di Reuters che riferiscono, appunto, le recenti decisioni che sarebbero state prese 'internamente' dai vertici di Tencent in merito alle tempistiche di lancio del titolo su sistemi mobile.

Secondo quanto appreso da Reuters, Assassin's Creed Jade avrebbe dovuto vedere la luce su sistemi iOS e Android entro la fine di quest'anno, ma un cambio di strategia deciso da Tencent avrebbe comportato uno slittamento al 2025 delle tempistiche di pubblicazione della nuova avventura open world sviluppata in collaborazione con Ubisoft e Level Infinite.

Dietro alla scelta del rinvio al prossimo anno di Assassin's Creed Jade, in base a quanto sostenuto dalle 'gole profonde' di Reuters, non ci sarebbero dei ritardi nel processo di sviluppo, bensì la volontà di Tencent di aumentare i margini di profitto evitando che il progetto venga lanciato nell'attuale fase di contrazione dell'industria videoludica.

Nella strategia delineata da Tencent, quindi, è preferibile lanciare videogiochi ad alto budget come Assassin's Creed Jade in un secondo momento e massimizzare i ricavi nel 2024 con la pubblicazione su dispositivi mobile di titoli relativamente più piccoli. Mentre aspettiamo un riscontro da parte di Tencent e Ubisoft, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Assassin's Creed Jade, un gioco con un open world vasto da far paura.

Su Trust Gaming GXT 415 Zirox Cuffie Gaming Leggere con Driver da 5 è uno dei più venduti di oggi.