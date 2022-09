Quando esce Assassin's Creed Mirage, è solo per PS5, PC e Xbox Series X/S?

Assassin's Creed Mirage è stato appena annunciato ma l'attesa dei fan per il nuovo capitolo della saga di Ubisoft è già alle stelle, con tanti appassionati che si chiedono sui social quando sarà possibile immergerci nelle sue atmosfere e se ci sarà bisogno di una piattaforma di ultima generazione. Facciamo chiarezza.

Nella cornice dell'ultimo evento Forward abbiamo appreso che il prossimo atto dell'epopea assassina di Ubisoft abbiamo potuto ammirare in azione un giovane Basim Ibn Ishaq nel dedalo di stradine che imperlano il paesaggio urbano della fiorente Baghdad del nono secolo, in piena Età dell'Oro per l'Islam.

Alla spettacolare sequenza in cinematica confezionata dagli sviluppatori di Ubisoft Bordeaux ha poi fatto seguito l'apertura della pagina di Assassin's Creed Mirage sul negozio digitale dell'azienda transalpina, come pure su PlayStation Store e Microsoft Store. Oltre all'importante chiarimento su ambientazione e protagonista di Assassin's Creed Mirage, la scheda esplicativa che accompagna la pagina ufficiale di AC Mirage sui principali store fornisce anche delle informazioni esaustive sulle piattaforme di destinazione e sul periodo di lancio indicativo.

Quando uscirà Assassin's Creed Mirage? I curatori dello store Ubisoft ci informano che il nuovo action adventure con protagonista Basim sarà disponibile nel 2023, un'indicazione generica che non offre dei chiarimenti sulla finestra di commercializzazione prevista dall'azienda francese per il lancio su PC e console.

Decisamente meno 'misteriosi' sono invece i piani delineati da Ubisoft in merito alle piattaforme di destinazione di questa importante avventura. Sempre attingendo alle informazioni snocciolate da Ubisoft Bordeaux sullo store Ubi, scopriamo infatti che Assassin's Creed Mirage uscirà su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Alla luce di queste informazioni, possiamo così considerare Assassin's Creed Mirage come un titolo crossgen destinato ad arrivare sia sull'attuale che sulla passata famiglia di console PlayStation e Xbox.