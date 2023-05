Quando esce Assassin's Creed Mirage e quante versioni ci sono?

Dopo un lungo tira e molla fatto di leak e rumor, Assassin's Creed Mirage ha finalmente una data di uscita, Ubisoft ha confermato che il gioco arriverà in autunno in tre diverse versioni, ognuna con contenuti bonus aggiuntivi.

Assassin's Creed Mirage esce il 12 ottobre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna e su PC via Epic Games Store e Ubisoft Store. Il gioco sarà disponibile anche sulla piattaforma Ubisoft+ sin dal day one in versione completa per gli abbonati.

Le edizioni di Assassin's Creed Mirage disponibili per il preodine sono tre, denominate Standard Edition, Deluxe Edition e Collector's Case. La prima include solamente il gioco base al prezzo di 49.99 euro mentre le altre due costano rispettivamente 59.99 euro e 149.99 euro

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition

Gioco base

Artbook digitale

Colonna sonora digitale

Deluxe Pack con outfit ispirato a Prince of Persia

Assassin's Creed Mirage Custodia da Collezione

Disponibile solo su Ubisoft Store e rivenditori selezionati

Gioco in edizione Deluxe

Statuina di Basim alta 32cm

Steelbook con artwork esclusivo

Mini artbook

Replica spilla di Basim

Mappa di Baghdad

Una selezione di brani della colonna sonora

Effettuando il preordine di una qualsiasi versione di Assassin's Creed Mirage i giocatori riceveranno come bonus la missione esclusiva I Quaranta Ladroni nella quale scopriremo "i misteri della leggendaria grotta di Ali Baba."