Quando esce Avatar Frontiers of Pandora, è su Xbox Game Pass? Esce su PS5?

I vertici di Ubisoft hanno mantenuto la promessa fatta al pubblico e sono finalmente tornati a mostrare Avatar: Frontiers of Pandora in occasione dell'Ubisoft Forward di giugno.

Nel corso dell'evento organizzato a Los Angeles, il publisher francese ha svelato anche la data di uscita del titolo. A dispetto della lunga assenza del gioco dalle scene, l'attesa per poter mettere mano ad Avatar: Frontiers of Pandora non sarà particolarmente lunga. A sorpresa, infatti, Ubisoft ha confermato che l'avventura con protagonisti i Na'vi approderà sul mercato videoludico il prossimo 7 dicembre 2023.



Come confermato dall'ultimo trailer di Avatar: Frontiers of Pandora, la produzione targata Ubisoft Massive sarà protagonista di un esordio multipiattaforma, destinato a PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non è invece prevista l'uscita del gioco nei cataloghi di PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch. Per il momento, non è inoltre in programma l'ingresso al day one di Avatar: Frontiers of Pandora nel catalogo Xbox Game Pass. Diversamente, gli abbonati al servizio Ubisoft+ potranno partire alla volta della Frontiera Occidentale di Pandora senza alcun costo aggiuntivo.

In attesa del debutto dell'avventura ispirata alla saga cinematografica di James Cameron, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete già trovare la nostra prova di Avatars: Frontiers of Pandora.