Quando esce Avatar Reckoning su Android e iOS? Quello che sappiamo

Durante il Disney & Marvel Showcase di settembre 2022 abbiamo visto in azione Avatar Reckoning, MMO RPG shooter di Tencent. C'è dunque un nuovo titolo legato a un franchise ben noto in arrivo su dispositivi mobili, che potrebbe attirare l'attenzione degli appassionati del film.

Tra missioni PvP, missioni PvE, elementi single player e scontri a fuoco su vasta scala tra nativi di Pandora e umani, coloro che hanno apprezzato particolarmente la pellicola del 2009 di James Cameron (e attendono con impazienza il prossimo Avatar 2, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 14 dicembre 2022) potrebbero trovare un titolo potenzialmente in grado di divertire nei ritagli di tempo.

In questo contesto, la domanda è relativa a quando si potrà effettivamente scaricare Avatar Reckoning su Android e iOS. Infatti, al termine del trailer mandato in onda nel contesto del succitato evento Disney & Marvel Showcase di settembre 2022 non è stata mostrata alcuna data, così come non è stata indicata alcuna finestra di uscita.

Sul portale ufficiale di Avatar Reckoning il titolo viene invece indicato unicamente come "in arrivo presto". Cosa si intende? Ebbene, da alcune fonti si apprende che Avatar Reckoning è in arrivo nel 2023. Bisognerà insomma ancora attendere un po' per poter mettere le mani sul gioco, ma quantomeno ora avete a disposizione un'indicazione relativa all'uscita.

