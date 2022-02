Quando esce Avowed di Obsidian? Jez Corden pensa di saperlo

Avowed di Obsidian non ha ancora una data di uscita o una finestra di lancio ma Jez Corden di Windows Central sembra avere le idee molto chiare in merito e parla di un possibile debutto del gioco previsto nel primo o secondo trimestre del 2023.

Il giornalista e insider parla genericamente di "Q1 o Q2 2023" senza ipotizzare date precise, idealmente Avowed dovrebbe quindi uscire nel primo semestre del prossimo anno, ma ovviamente non ci sono conferme a riguardo.

Dopo la presentazione il gioco è completamente sparito dai radar, nel 2021 però Avowed era già giocabile, così come The Outer Worlds 2, stando alle parole di un membro di Obsidian. La compagnia non ha al momento ancora avviato la campagna marketing e tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi è il teaser di debutto, se il gioco uscirà all'inizio del prossimo anno, sicuramente nel 2022 ne sapremo di più su questo atteso progetto.

Avowed gira su Unreal Engine 5, alcuni insider hanno definito Avowed come Skyrim ma più interattivo e colorato, dichiarazione non troppo chiara a dire il vero ma che ha contribuito non poco ad aumentare l'hype sul gioco. Avowed è solo uno dei tanti titoli in sviluppo negli studi di Obsidian ma insieme a The Outer Worlds 2 è certamente uno dei più attesi.