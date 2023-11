Quando esce Baldur's Gate 3 su Xbox Series X/S? Leaker rivela la possibile data

Larian Studios ha più volte ribadito che Baldur's Gate 3 esce su Xbox Series X/S nel 2023, ma al momento lo studio non ha ancora comunicato una data d'uscita ufficiale per la nuova versione pensata per le console Microsoft. Ma un leaker sembra avere le idee chiare sui piani degli sviluppatori.

Secondo quanto sostenuto da eXtas1s in un suo intervento pubblicato sul portale Exputer, Baldur's Gate 3 dovrebbe arrivare su console Xbox il 6 dicembre 2023. Il leaker specifica di non avere certezze totali sulla possibilità che il gioco arrivi esattamente quel giorno, tuttavia ha fatto più confronti incrociati con le sue fonti che hanno tutte confermato la stessa data. Tutto dipende dai playtest che Larian Studios sta portando avanti per assicurarsi che il suo RPG funzioni correttamente sulle piattaforme di casa Microsoft: nel caso in cui i test non dovessero andare per il verso giusto, eXtas1s si aspetta un rinvio dell'uscita di Baldur's Gate 3 più avanti nel mese di dicembre oppure, nel peggiore dei casi, all'inizio del 2024.

Il debutto del nuovo episodio di Baldur's Gate su Xbox è stato finora impedito da alcuni problemi tecnici riscontrati su Xbox Series S, piattaforma sulla quale Larian ha trovato grosse difficoltà nell'implementare la cooperativa in split-screen. Le regole del colosso di Redmond impongono agli sviluppatori di rendere le versioni Series X e S dei loro giochi completamente identiche, tuttavia Larian e Phil Spencer hanno trovato una soluzione per far uscire Baldur's Gate 3 su Xbox nel 2023: in via del tutto eccezionale l'amato gioco di ruolo arriverà sulla console only digital di Microsoft sprovvisto di coop in split-screen. Ora manca solo la data ufficiale: sarà proprio il 6 dicembre?