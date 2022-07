Quando esce Bayonetta 3 in esclusiva Nintendo Switch?

L'attesa è stata molto lunga ed i rumor si sono sprecati, ma finalmente Nintendo e Platinum Games hanno annunciato la data d'uscita di Bayonetta 3 tramite un nuovo trailer ad alto tasso di azione e spettacolarità.

E gli sviluppatori sono stati di parola: avevano promesso il ritorno dell'affascinante Bayonetta nel 2022, e 2022 sarà a tutti gli effetti. Quando esce Bayonetta 3? La data da segnare in rosso sul calendario è il 28 ottobre 2022, dove il gioco farà il suo debutto in esclusiva assoluta per Nintendo Switch.

Il nuovo capitolo promette di rivelarsi ancora più ricco e frenetico rispetto ai due giochi precedenti, offrendo non solo combattimenti dai ritmi adrenalinici, ma anche nuove meccaniche come la possibilità di trasformarsi in creature demoniache, oltre alla presenza di Viola come nuovo personaggio giocabile a fianco dell'iconica strega di Umbra. Questa volta Bayonetta dovrà vedersela con gli homunculus, creature bio-organiche frutto della mente umana, da fermare prima che semino morte e distruzione attraverso il mondo. Per riuscire nell'impresa la guerriera potrà fare affidamento su tante vecchie conoscenze come Rodin, Luka e Jeanne, oltre ad unire le forze con Viola per fermare l'invasione del nuovo nemico.

In attesa del debutto sul mercato, la nostra anteprima di Bayonetta 3 vi fornirà tanti dettagli in più sull'atteso ritorno della serie nata dalla mente stravagante di Hideki Kamiya.