Dopo quasi quattro anni di silenzio, finalmente al Nintendo Direct di settembre 2021 è stato possibile vedere in azione il primo video gameplay di Bayonetta 3, che ci ha mostrato la celebre strega di Platinum Games in splendida forma.

Il filmato si è poi concluso con la conferma del periodo d'uscita dell'atteso terzo episodio della serie. Quando esce Bayonetta 3 su Nintendo Switch? Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma è confermato che le nuove avventure di Cereza (vero nome di Bayonetta) vedranno la luce nel corso del 2022 sulla console ibrida di Nintendo. Se all'apparenza può essere poco, si tratta ugualmente di un'importante conferma per un titolo che sembrava ormai completamente scomparsa dai radar, al punto che in precedenza Hideki Kamiya aveva invitato i fan a dimenticarsi di Bayonetta 3. Il Direct ha così messo a tacere tutti i dubbi e le perplessità sulla sorte del progetto che, al contrario, è vivo e vegeto, in attesa del debutto sul mercato nel prossimo futuro.

Nella nostra anteprima di Bayonetta 3 abbiamo approfondito quanto emerso dal trailer analizzandolo in ogni sua componente: se da un lato il comparto tecnico appare un po' sottotono rispetto alle aspettative, l'opera firmata Platinum Games si conferma già da ora come una delle produzioni più promettenti per il 2022 di Nintendo Switch. Tremate, la strega sta per tornare.