Quando esce Blue Protocol? L'MMO gratis di Bandai Namco si farà attendere in Occidente

A poche settimane di distanza dalla pubblicazione della spettacolare sequenza d'apertura di Blue Protocol, le fucine digitali di Project Blue Sky riguadagnano i social per annunciare la data di lancio in Giappone dell'MMO in stile anime di Bandai Namco e confermarne, purtroppo, il rinvio in Occidente.

La nuova esperienza action ruolistica di Bandai Namco Online, di conseguenza, si farà attendere ancora un po' in Europa e Nord America, riferisce lo stesso publisher nipponico fissandone per il 14 giugno 2023 l'apertura dei server della sola versione giapponese.

Il porting occidentale di Blue Protocol, prodotto e distribuito da Amazon Games, era previsto al lancio nella seconda metà del 2023, ma evidentemente il lavoro di traduzione e conversione per console Sony e Microsoft di ultima generazione necessita di più tempo per poter essere ultimato. Il lancio in Occidente delle versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Blue Protocol è infatti slittato al 2024, anticipato però da una fase di Closed Beta che si terrà più avanti nel 2023 su PC.

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori dettagli su questa fase di testing e, ovviamente, sulla data di lancio ufficiale del nuovo GDR online di Bandai Namco e Amazon Games in Occidente; nel frattempo, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale su Blue Protocol, l'MMO in stile anime di Bandai Namco.