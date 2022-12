Quando esce Burning Shores, il DLC di Horizon Forbidden West?

In occasione dei The Game Awards 2022, oltre ad aver condiviso un nuovo trailer di Horizon Call of Mountain in esclusiva PlayStation VR2, lo studio olandese Guerrilla Games ha annunciato il primo DLC di Horizon Forbidden West. Ma quando uscirà esattamente questa corposa espansione della più recente avventura di Aloy?

L'espansione di Horizon Forbidden West intitolata Burning Shores è attesa per il prossimo 19 aprile 2023. Questo contenuto aggiuntivo catapulterà i giocatori in una nuova porzione di mappa e vedrà Aloy impegnata a calpestare il suolo di quella che un tempo era Los Angeles, ormai ridotta a un arcipelago vulcanico dove dimora un’enorme macchina tentacolare. Il trailer di circa un minuto ha inoltre mostrato la protagonista in sella a un Solcasole, lasciando intendere l’importanza che tale tipo di cavalcatura (già presente all’interno del gioco base) rivestirà durante l’esplorazione della zona inedita.

Mentre restiamo in attesa di ulteriori dettagli da parte degli sviluppatori (che stando alle loro parole non tarderanno ad arrivare nei prossimi mesi), vi ricordiamo che il debutto di Burning Shores avverrà esclusivamente su PlayStation 5. Per avere più informazioni riguardo a una scelta tanto sofferta, non perdetevi il nostro articolo pubblicato di recente che riporta proprio i motivi per cui il DLC di Horizon Forbidden West non uscirà su PS4. Una decisione sì discutibile seppur altrettanto comprensibile.