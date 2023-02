Quando esce il nuovo Call of Duty?

Call of Duty Modern Warfare 2 è ancora nel vivo del suo supporto post-lancio, ma la serie di Activision procede spedita senza mai prendersi pause ed è già tempo di pensare al nuovo episodio in arrivo entro la fine di quest'anno. Cosa sappiamo sul nuovo COD?

Cosa sappiamo su Call of Duty 2023?

Cominciamo innanzitutto con una certezza: nel 2023 uscirà un nuovo Call of Duty. Potrebbe sembravi scontato, ma fino a poche settimane fa non lo era. Secondo alcune indiscrezioni, perlopiù alimentate dal noto Jason Schreier, quest'anno la saga avrebbe dovuto prendersi una pausa e l'uscita annuale avrebbe dovuto essere rimpiazzata da un'espansione di Modern Warfare 2 sviluppata da Sledgehammer Games. Alla fine c'ha pensato la stessa Activision a fugare tutti i dubbi, quando durante la riunione con gli azionisti di inizio febbraio ha assicurato che nell'autunno del 2023 uscirà una nuovo capitolo premium di Call of Duty, dunque non una semplice espansione.

Alla luce del comunicato ufficiale, Schreier ha parzialmente ritrattato la sua previsione, affermando che quella che era effettivamente stata concepita come un'espansione è stata poi convertita in un gioco completo, che dovrebbe configurarsi come un seguito diretto di Call of Duty Modern Warfare 2. Ciononostante, il nuovo Call of Duty potrebbe non chiamarsi Modern Warfare 3.

In cabina di regia ci sarebbe sempre Sledgehammer, che questa volta pare abbia ricevuto maggior supporto dagli altri team rispetto a quanto avvenuto nel recente passato con Call of Duty Vanguard.

Quando uscirà Call of Duty 2023?

Quando si parla di Call of Duty, è piuttosto semplice indovinare la finestra di lancio. Il prossimo episodio verrà sicuramente lanciato in autunno, esattamente come tutti quelli che l'hanno preceduto. Più difficile predire la data di pubblicazione: secondo Tom Henderson, insider che ha dimostrato di essere molto ben informato sui fatti che riguardano la saga, il piano attuale sarebbe quello di lanciare il nuovo Call of Duty venerdì 10 novembre 2023. Questa sarebbe la schedule completa:

Beta weekend 1 (PS4/PS5) dal 6 al 10 ottobre 2023

Beta weekend 2 per tutte le piattaforme dal 12 al 16 ottobre 2023

Campagna in accesso anticipato (PS4 e PS5) dal 2 novembre 2023

Uscita definitiva del gioco su tutte le piattaforme prevista per il 10 novembre 2023

I piani appaiono senz'altro plausibili, ma per la certezza dobbiamo necessariamente attendere un comunicato ufficiale da parte di Activision. Nel frattempo, godiamoci la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0