Call of Duty Modern Warfare 2 è il prossimo episodio principale della longeva serie bellica di Activision. Sviluppato da Infinity Ward, il titolo proseguirà le vicende raccontate nel reboot di Modern Warfare, il precedente episodio uscito nel corso del 2019.

Era già stato confermato che il nuovo titolo sarebbe uscito nel corso del 2022, ma finora mancava un giorno preciso. Sappiamo adesso quando esce Call of Duty Modern Warfare 2? Activision ha finalmente dato una risposta al quesito confermando che il gioco farà il suo esordio su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One il 28 ottobre 2022.

La storia del nuovo titolo ruoterà attorno alla Task Force 141, guidata dal capitano John Price e composta da John 'Soap' McTavish, Simon 'Ghost' Riley e Kyle 'Gaz' Garrick, oltre al colonnello Alejandro Vargas delle Forze Speciali Messicane. Per il momento non sono stati rivelati maggiori dettagli relativi alla campagna, al multiplayer ed alle altre modalità previste nel gioco: tutto è rimandato ad una vera e propria presentazione, sebbene in rete sia già trapelato il gameplay di COD Modern Warfare 2.

Per tale ragione Activision ha provato a fermare i leak di COD Modern Warfare 2, seppur incontrando diverse difficoltà. In ogni caso manca poco ad un reveal completo ed esaustivo del prossimo gioco principale di Call of Duty, che svelerà così tutti i dettagli sull'atteso progetto.