Quando esce Call of Duty Vanguard? Data di uscita del nuovo gioco Activision

La presentazione di Call of Duty Vanguard ci permette di risponde anche ad una domanda: quando esce il nuovo gioco di Call of Duty? Come sempre il lancio è fissato per l'autunno, ecco la data precisa.

Call of Duty Vanguard esce il 5 novembre 2021 su PC (esclusiva Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One, versioni per altre piattaforme come Google Stadia o Nintendo Switch non sono previste e non sono state annunciate dal publisher.

Sono stati aperti i preordini di Call of Duty Vanguard, al momento è possibile preordinare solamente le versioni digitali su Battle.net, PlayStation Store e Xbox Store scegliendo tra l'edizione standard, la ultimate edition ed il cross-gen bundle con le edizioni PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series X.

Prenotando il gioco riceverete i seguenti contenuti bonus:

Accesso anticipato alla Beta Pubblica

Bundle Maestria Raid Rotturno

Operatore Artur Kingsley

Accesso al preload prima del lancio

Pacchetto Armi Prima linea (2 Progetti arma)

5 ore di PE arma doppi

Coloro che prenoteranno la Ultimate Edition otterranno in aggiunta anche il Pacchetto Task Force (3 skin operatore e 3 Progetti arma con colpi traccianti) insieme al Bundle Battle Pass (1 Battle Pass stagionale e 20 salti di livello) e un boost extra con cinque ore di Punti Esperienza doppi.