Quando esce Call of Duty Warzone 2?

Il Call of Duty Next organizzato da Activision il 15 settembre 2022 ha portato a tantissime novità a tema COD, in particolare rivelando ufficialmente l'esistenza di Call of Duty Warzone 2.0, la nuova esperienza battle royale gratis che promette di espandere ulteriormente quanto visto nella precedente iterazione.

Oltre alla conferma che la modalità DMZ sarà presente in COD Warzone 2 al lancio, sappiamo anche quando esce il prossimo gioco free-to-play incentrato sulla celebre serie bellica? La risposta è affermativa: Activision conferma che il nuovo Warzone sarà disponibile a partire dal 16 novembre 2022 e verrà pubblicato su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. I giocatori si sfideranno attraverso la mappa inedita Al Mazrah, regione immaginaria dell'Asia occidentale.

In termini tecnici Warzone 2.0 utilizzerà lo stesso motore grafico adottato per COD Modern Warfare II, e subito al lancio sarà attivo anche il sistema anti-cheat Ricochet, in modo da porre un freno ai cheater sin dalla prima ora. Il futuro di COD Warzone si allarga inoltre anche ai sistemi iOS e Android, con l'arrivo di Call of Duty Warzone Mobile nel corso del 2023.

Per ulteriori approfondimenti sui prossimi giochi della serie, potete leggere il riassunto dell'evento Call of Duty Next per non perdervi tutte le novità rivelate da Activision.