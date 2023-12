Quando esce COD Warzone Mobile su iOS e Android? Le ultime da Activision

Sulle ali dell'entusiasmo per le 45 milioni di pre-registrazioni per COD Warzone Mobile, il co-direttore della divisione mobile di Activision Chris Plummer condivide delle importanti novità sull'attuale fase di sviluppo di questo attesissimo free-to-play per dispositivi iOS e Android.

L'esponente della divisione interna ad Activision responsabile dello sviluppo della nuova versione mobile di Call of Duty Warzone coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo video diario per confermare che i lavori su COD Warzone Mobile procedono spediti e che, di conseguenza, non sono previsti ulteriori rinvii rispetto alle tempistiche di lancio preannunciate a ottobre dalla stessa azienda statunitense.

In funzione delle ultime dichiarazioni di Plummer, quindi, la finestra temporale per l'approdo di Call of Duty Warzone Mobile su App Store e Google Play era e continua ad essere fissata per la primavera del 2024, ossia tra marzo e giugno del prossimo anno.

Il nuovo Development Update confezionato dal team al seguito di Plummer ci consente inoltre di familiarizzare con le novità ludiche e contenutistiche promesseci da Activision, lasciandoci così intuire l'enorme portata di questo titolo che, come facilmente prevedibile, è destinato a scalare le classifiche degli store iOS e Android.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di COD Warzone Mobile, vi ricordiamo che su PC e console è attualmente in corso l'evento festivo Santa's Playground di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, con tante attività a tema natalizio da completare in multiplayer e un mare di bonus da sbloccare per il proprio Operatore.