Quando esce la nuova console Nintendo? Nintendo Switch PRO 4K o Switch 2

Recentemente sono emersi nuovi rumor sull'esistenza di Nintendo Switch PRO, in rete sono trapelate le specifiche tecniche di Nintendo Switch 4K, ovviamente non confermate, seppur diffuse da una fonte affidabile. Il presunto leak ha portato molti giocatori a chiedersi quando uscirà la nuova Nintendo Switch? Proviamo a fare chiarezza.

Non sappiamo se le specifiche riportate di seguito siano o meno attendibili, potrebbe trattarsi di caratteristiche tecniche non troppo aggiornate e destinate a cambiare quando la console arriverà sul mercato. Le riportiamo per dovere di cronaca.

Nintendo Switch 2 specifiche tecniche

CPU 8 Core 1.27 Ghz

GPU 512 Core Ampere 1100 Mhz

RAM 8GB 88GB/s 77GB/s

128 GB di memoria Flash

Output 4K/60fps (obiettivo massimo)

Display 1080p 60 Hz, nessuna conferma per l'HDR

Stesso modulo Wi-Fi delle altre console Switch

Ma quando esce Nintendo Switch PRO? Secondo gli analisti una nuova console Nintendo non uscirà prima del 2024, Switch e Switch Lite stanno continuando a vendere bene e anche i numeri registrati da Switch OLED sono positivi, nonostante qualche difficoltà con la produzione e la distribuzione di quest'ultimo modello, che ha portato i negozi a restare senza stock per diverse settimane dopo il lancio.

Una nuova console nel 2022 sembra da escludere totalmente, lo scenario più plausibile è quello di un annuncio alla fine del 2023 con lancio previsto per la prima metà del 2024 ma non è escluso che il lancio possa slittare anche al 2025. Sviluppi futuri sono difficili da prevedere considerando l'attuale situazione dei mercati internazionali e la crisi dei chip, che secondo gli analisti continuerà anche quest'anno.