Quando esce Diablo 4 di Blizzard, lo vedremo nel 2022 oppure no?

Annunciato nel corso della Blizzcon 2019, Diablo IV ha subito generato grande entusiasmo da parte di tutti i fan della storica serie firmata Blizzard, che da anni attendevano conferme sul ritorno del più famoso Action/RPG di stampo hack & slash con una nuova iterazione principale.

Gli sviluppatori hanno confermato che il quarto capitolo della saga sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, tuttavia finora non è mai stata confermata una data d'uscita definitiva e ci sono incertezze anche sulla finestra di lancio. Quindi, quando esce Diablo IV? Con grande probabilità l'attesa sarà ancora molto lunga: nonostante non ci fosse una data precisa, Activision Blizzard ha infatti confermato negli scorsi mesi che l'uscita di Diablo 4 è stata rimandata e con molta probabilità potrebbe non vedere la luce prima del 2023 nella migliore delle ipotesi.

Si tratta ovviamente di supposizioni non confermate, tuttavia sarà necessario portare molta pazienza ed aspettare ulteriori novità da parte degli autori. Qualora il debutto dovesse essere ancora molto lontano, a questo punto non è nemmeno da escludere che possa essere annullata l'uscita sulle console old-gen di Sony e Microsoft per puntare al contrario sul debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nel frattempo sono stati diffusi dettagli su endgame e oggetti di Diablo 4, accompagnati da un nuovo video gameplay. Poco ma sicuro, comunque, l'interesse nei confronti del nuovo episodio continua ad essere forte.