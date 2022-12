Quando esce Diablo 4? Microsoft Store svela la data in anticipo!

Ci risiamo, nuovo leak a poche ore dai The Game Awards, evento che dovrebbe vedere Diablo IV tra i suoi protagonisti. Un aggiornamento anticipato del Microsoft Store ha svelato la data di uscita del nuovo gioco di Activision Blizzard.

Secondo quanto riportato, Diablo 4 sarà disponibile dal 5 giugno 2023, il file caricato su Microsoft Store pesa 80 GB, almeno su Xbox, mentre la dimensioni su PlayStation e PC potrebbe essere differente. Questa data è attendibile?

Difficile dirlo, potrebbe trattarsi di un placeholder ma le probabilità che Diablo 4 esca tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate sono sicuramente alte, ricordiamo che quest'anno ad esempio Diablo Immortal è stato lanciato a inizio giugno, mentre Diablo 3 è uscito a maggio, si tratta dunque di una data possibile e in linea con le uscite di altri videogiochi della serie.

Secondo Tom Henderson, Blizzard annuncerà la data di uscita di Diablo 4 ai The Game Awards con apertura dei preordini prevista tra l'8 e il 9 dicembre, presumibilmente alla fine dell'evento di Geoff Keighley. Non ci resta che attendere poche ore per saperne di più, noi di Everyeye.it seguiremo i The Game Awards 2022 su Twitch dalle 18:00 dell'8 dicembre e fino all'alba di venerdì 9 dicembre.