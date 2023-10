Quando esce Diablo 4 su Steam e quali edizioni ci sono?

A margine di tutte le novità della Stagione 2 di Diablo 4, Blizzard Entertainment ha anche confermato l'arrivo dell'hack 'n' slash demoniaco su Steam. Ecco tutto ciò che dovete sapere in merito.

Quando esce Diablo 4 su Steam?

L'attesa non sarà eccessivamente lunga, dal momento che Diablo 4 uscirà su Steam martedì 17 ottobre 2023, lo stesso giorno in cui prenderà il via la Stagione 2 su tutte le piattaforme. Si tratta del secondo gioco di Blizzard Entertainment ad oltrepassare i confini di Battle.net per approdare sulla piattaforma di Valve dopo Overwatch 2. Nell'attesa, potete aggiungerlo alla lista dei desideri dirigendovi a questo indirizzo.

Quali edizioni sono disponibili su Steam?

L'utenza Steam potrà acquistare le stesse identiche edizioni già offerte su Battle.net, dunque Standard, Deluxe e Ultimate Edition. I preordini non sono ancora partiti e i prezzi non sono ancora stati rivelati, ma non dovrebbero differire da quelli proposti su Battle.net, dunque 69,99 euro, 89,99 euro e 99,99 euro, rispettivamente. Questi i contenuti previsti:

Standard Edition (69,99 euro)

Gioco base

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc in Diablo 3

Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft

Deluxe Edition (89,99 euro)

Gioco base

Cavalcatura Tentazione

Armatura cavalcatura Carapace Infernale

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo 3

Cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft

Pass Battaglia Premium stagionale sbloccato

Ultimate Edition (99,99 euro)

Gioco base

Emote Ali del Creatore

Cavalcatura Tentazione

Armatura cavalcatura Carapace Infernale

Cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft

Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo 3

Pass Battaglia accelerato sbloccato con 20 salti di grado e cosmetici

Quali sono i requisiti di sistema di Diablo 4 per Steam?

Rimangono invariati, rispetto alla versione Battle.net, anche i requisiti di sistema, che per dovere di completezza riportiamo qui sotto.

Requisiti minimi

1080p di risoluzione nativa o 720p di risoluzione di rendering con impostazioni grafiche basse a 30 FPS.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660, Intel Arc A380 o AMD Radeon R9 280

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Risoluzione 1080p con impostazioni grafiche medie a 60 FPS.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

Processore: Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 1300X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Su Steam Diablo 4 supporterà anche gli Achievement, la Lista Amici e l'opportunità di invitare i propri amici in partita. Confermato anche