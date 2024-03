Quando esce Diablo 4 su Xbox Game Pass e PC Game Pass? La data

Tra i primi giochi Activision in arrivo su Xbox Game Pass spicca in particolare il nome di Diablo IV, l'apprezzato Action/RPG hack and slash pubblicato originariamente nel giugno del 2023. E se ancora non lo avete mai giocatori, l'esordio sul servizio in abbonamento di Microsoft è l'occasione giusta per recuperare.

Ma esattamente quando esce Diablo IV sul Game Pass per PC, Xbox Series X/S e Xbox One? La data scelta da Microsoft è quella di giovedì 28 marzo 2024, giorno nel quale l'opera firmata Blizzard Entertainment farà il suo esordio all'interno del servizio pronta per essere giocata o rigiocata da tutti gli iscritti.

Se interessati al gioco è bene però ricordare un dettaglio non di poco conto: la versione PC Game Pass di Diablo 4 richiederà Battle.net per funzionare, pertanto se lo giocherete su questa piattaforma dovrete necessariamente installare il servizio Blizzard sul vostro computer, effettuarne l'accesso e poi collegare il vostro account Battle.net al vostro profilo Microsoft munito di abbonamento attivo al Game Pass. Una volta effettuati questi passaggi e scaricato Diablo IV dal Game Pass potrete giocarci regolarmente e senza alcun intoppo.

Oltre all'esordio sul servizio in abbonamento, Diablo 4 ha ricevuto il supporto al Ray Tracing con l'ultima patch, raggiungendo così nuove vette qualitative sul fronte grafico.