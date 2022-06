Quando esce il DLC di Resident Evil Village?

Il Capcom Showcase 2022 ha finalmente alzato il sipario sul DLC di Resident Evil Village, annunciato un anno fa ma poi scomparso dai radar fino all'evento del 14 giugno. L'evento della compagnia giapponese ci ha permesso di scoprire quali sono le novità principali in arrivo per l'ottavo capitolo della serie.

Il piatto forte dei nuovi contenuti in sviluppo è ovviamente Shadows of Rose, titolo ufficiale del contenuto scaricabile. Quando esce il DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village? Capcom ha già fissato la data: il 28 ottobre 2022 sarà possibile giocare su PC, Stadia e console PlayStation e Xbox l'espansione che ci metterà nei panni di Rose, la figlia di Ethan Winters attorno alla quale ruotano le vicende del gioco principale. Shadows of Rose ci metterà nei panni della bambina ormai cresciuta, che proprio come il padre si ritroverà a vivere un'avventura terrificante all'interno del Castello Dimitrescu.

Inoltre, a differenza del gioco base, il DLC sarà impostato interamente in terza persona. Questa è un'altra novità che Capcom sta preparando per Village: oltre al DLC, infatti, verrà introdotta anche la modalità in terza persona per l'avventura principale, che sarà dunque interamente giocabile in questa maniera. E non è ancora finita, dato che arrivano novità anche per la modalità Mercenari, con gli Additional Orders che introducono Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimitrescu come personaggi giocabili.

Tutti i contenuti aggiuntivi saranno acquistabili separatamente nel pacchetto Winters' Expansion, oppure tramite la Resident Evil Village Gold Edition in uscita il 28 ottobre 2022, che offrirà in un'unica soluzione sia il gioco base che l'espansione nella sua interezza.

Sapete quanto ha venduto Resident Evil Village? Con la Gold Edition è altamente probabile che i già ottimi numeri registrati fin qui cresceranno ulteriormente.