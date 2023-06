Quando esce Dragon Age Dreadwolf? BioWare ha una data in mente, per Jeff Grubb

Scambiando quattro chiacchiere con la community sulle possibili novità in arrivo per Dragon Age Dreadwolf, il noto giornalista e insider Jeff Grubb ha fornito delle interessanti anticipazioni sulla possibile finestra di lancio della nuova avventura ruolistica firmata BioWare.

Il redattore di VentureBeat è intervenuto in una discussione intavolata su Twitter dagli appassionati della serie di Dragon Age e, rifacendosi alle anticipazioni dei suoi 'informatori anonimi', ha svelato un importante dettaglio sulla strategia di BioWare ed Electronic Arts.

A detta di Grubb, infatti, la sussidiaria canadese di EA e gli stessi vertici del publisher statunitense starebbero "puntando all'estate del 2024 come finestra di lancio di Dreadwolf". A dispetto delle recenti conferme di BioWare su Dragon Age Dreadwolf in post-produzione, il 'targeting' a cui fa riferimento il giornalista e insider nella sua risposta alla community sembrerebbe presagire ulteriori slittamenti nelle tempistiche di commercializzazione, specie rispetto all'attuale finestra di lancio 'interna' di EA che, per le fonti di Grubb, sarebbe appunto prevista per l'estate del prossimo anno.

Mentre aspettiamo di saperne di più al riguardo, vi lasciamo in compagnia di questo approfondimento sulle ultime dichiarazioni di BioWare su Dragon Age Dreadwolf come fantasy ambizioso e con tanta libertà di scelta.