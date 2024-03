Quando esce Dune Awakening su PC, PS5 e Xbox? Funcom chiede pazienza, 'colpa' dei film

Dopo aver mostrato la tech demo di Dune Awakening alla GDC 2024, Funcom ha offerto a una ristretta cerchia di addetti al settore l'opportunità di partecipare a una presentazione a porte chiuse, nel corso della quale il direttore creativo Joel Bylos ha discusso delle tempistiche di lancio di questo atteso MMO.

Nell'affrontare questo tema dibattuto da tanti appassionati di Dune che aspettano con impazienza di partecipare alle battaglie su Arrakis di Awakening, ai microfoni dei giornalisti di WCCFtech l'esponente della casa di sviluppo norvegese ha spiegato che "è davvero un'ottima domanda. Piacerebbe anche a me sapere quando esce Dune Awakening ma non lo so. Voglio dire, la nostra intenzione è sempre stata quella di non lanciare il gioco finché non sarebbe stato davvero pronto. Molti di voi avranno giocato Conan Exiles e perciò capirete se vogliamo scrollarci di dosso la reputazione di un'azienda che, pur avendo qualche buona idea interessante, a volte commette qualche sciocchezza".

Il Creative Director di Dune Awakening ritiene quindi che la priorità del suo team sia quella di "lanciare il gioco nelle migliori condizioni possibili. Perché Dune è una grande IP e lo è ancor di più in questo periodo. Quando iniziammo a sviluppare Awakening nel 2019 sapevamo che ci sarebbe stato un film, ma di certo non che si sarebbe trasformato in un vero fenomeno globale. Tutto ciò esercita una grande pressione sul nostro team, perciò vogliamo davvero assicurarci che il gioco soddisfi appieno le fantasie dei fan di Dune".

