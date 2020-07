Quando esce Dying Light 2? Forse molto presto, stando a una promozione di ASUS

Come scoperto dalla redazione di SegmentNext, sul sito ufficiale di ASUS è apparsa una nuova promozione che coinvolge Dying Light 2 con un'offerta che suggerisce un finestra di lancio molto vicina per il kolossal Techland.

Secondo quanto illustrato sul portale del colosso tecnologico di Taiwan, chi deciderà di acquistare dall'1 luglio al 31 agosto di quest'anno uno dei prodotti della compagnia indicati sul sito potrà partecipare all'iniziativa promozionale che permetterà loro di scaricare gratis su PC Dying Light e, soprattutto, Dying Light 2.

Ad alimentare i rumor sull'ipotesi del lancio "imminente" del secondo capitolo dell'apprezzata serie action horror a mondo aperto di Techland, però, non è tanto l'inserimento del gioco nella promozione, quanto piuttosto l'insolita finestra temporale scelta da ASUS per consentire agli utenti di riscattare la propria copia gratuita di Dying Light 2, ovvero dal 15 luglio al 13 settembre. E questo, senza considerare il fatto, di certo non secondario, che le prenotazioni del titolo non sono ancora aperte in nessuno store digitale o negozio fisico.

Curiosamente, proprio nelle settimane indicate da ASUS per riscattare una copia dei due titoli della serie di Dying Light dovrebbe essere previsto l'evento sui giochi Xbox Series X: lo show di Microsoft sarà perciò la cornice mediatica scelta da Techland per annunciare ufficialmente la data di lancio di Dying Light 2 e dare inizio ai preordini? In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi ricordiamo che di recente Techland ha interrotto i rapporti con Chris Avellone dopo quest'ultimo è stato accusato di molestie.