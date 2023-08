Quando esce eFootball 2024? Konami annuncia la data della manutenzione

Konami non si è ancora sbottonata sulla data di pubblicazione esatta dell'aggiornamento a eFootball 2024, tuttavia ci ha fornito un prezioso indizio sulle tempistiche annunciando la grossa manutenzione su larga scala destinata a traghettare il simulatore calcistico verso il futuro.

Con un aggiornamento ufficiale del proprio blog, Konami ha fissato l'inizio della manutenzione per le ore 04:00 di lunedì 4 settembre. Possiamo assumere che al termine delle operazioni su larga scala eFootball tornerà online nella rinnovata edizione 2024, tuttavia Konami non ha indicato l'orario di termine. Ciò significa che potrebbe durare anche più di qualche ora, arrivando a protrarsi per qualche giorno.

La manutenzione servirà a consentire il trasferimento delle risorse e degli altri dati di gioco verso la nuova edizione della simulazione. Al termine, specifica la compagnia giapponese, eFootball 2024 presenterà promozioni, retrocessioni e trasferimenti aggiornati.

Le Partite Online verranno disabilitate venti minuti prima dell'inizio della manutenzione, per permettere a quelle già cominciate di terminare regolarmente. Durante le operazioni, i giocatori potranno partecipare solamente alle Partite di Prova, selezionabili seguendo il percorso eFootball World -> Autentica -> Partita.

Konami ci tiene inoltre a ricordare che la manutenzione su larga scala del 4 settembre rimuoverà i dati di salvataggio inutilizzati da più di sei mesi. Sul blog ufficiale si legge: "In accordo con Termini di utilizzo di eFootball 2023, rimuoveremo i dati salvati degli utenti che non sono stati attivi all'interno del gioco negli ultimi 6 mesi. II dati passibili di rimozione includono quelli non utilizzati per un periodo di tempo significativo di tempo e che quindi vengono giudicati con scarse probabilità di essere usati in futuro, come i dati con giocatori ingaggiati ma privi di storico delle partite, incluse quelle vs IA". Se non volete rischiare di perdere i salvataggi, effettuate il login a eFootball 2023 prima del 4 settembre.

Il 4 settembre rappresenta anche la data di fine della Stagione 0: Pronti all'Azione, attualmente in corso in eFootball 2023.